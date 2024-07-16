Пока на Торецком направлении идут жесткие бои, украинские защитники находятся в глубокой обороне, в Харьковской области в глубокой обороне российские оккупанты, и мы их оттуда вытесняем.

То, что Харьковское наступление оккупантов удалось остановить на пятом километре от границы, и то, что Сумское наступление рф вообще не произошло, частично является результатом того, что к нам начало наконец-то поступать оружие от западных союзников.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Прямого".

"Даже те порции, которые уже доехали, они очень на многое влияют, и это касается всего фронта на самом деле, но в частности на Харьковщине это ярче всего оказалось. Можно сказать, что у нас уже, как ни странно, паритет по артиллерии с россиянами.

Как ни странно, потому что на самом деле по количеству выпущенных снарядов соотношение остается в их пользу, просто уже не 20:1, не 10:1, а уже всего лишь 5:1. Казалось бы, в пять раз больше, но учитывая то, во сколько раз наши ребята более умело работают, насколько точнее наша арта, то я бы сказал, что при соотношении 1:5 по снарядам это реально паритет", – объяснил Евгений Дикий.

Так же, по словам эксперта, мы фактически тоже вышли на паритет по дронам: если раньше у оккупантов их было больше в семь раз, то сейчас больше примерно в два-три раза, но качество работы наших операторов дронов такое, что при этой разнице мы даже преобладаем по количеству пораженных целей.

Последние новости Украины:

Ситуация на фронте резко меняется: эксперт рассказал, какие города в особой опасности.

Самая большая проблема для ВСУ: сколько у россиян КАБов и как с ними можно бороться.

Оккупанты перебрасывают элитные подразделения: военный рассказал, как изменилась ситуация на фронте.