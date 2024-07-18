Авиация активно использует кабы и неуправляемые ракеты, обстреливая позиции и города, такие как Константиновка, Покровск, Краматорск, Дружковка и Славянск.

С утра пришла волна новостей, и появилась информация, что оккупанты форсировали канал в Часовом Яре и закрепились. Украинский политолог и боец ​​ВСУ Кирилл Сазонов в студии Politeka Online заметил, что такие заявления не правдивы, нашу оборону держат, а враг находится на другой стороне канала. Бои идут в районе Часового Яра, Калиновки и Клещеевки, которые создают проблемы противнику.

"Несколько дней назад противник пытался обойти позиции через канал и лес, но безуспешно. Сейчас они концентрируют силы для штурма. Авиация активно использует кабы и неуправляемые ракеты, обстреливая позиции и города, такие как Константиновка, Покровск, Краматорск, Дружковка и Славянск. Сбить кабы практически невозможно, так как они выпускаются с большой дистанции" - рассказывает эксперт.

На торецком направлении ситуация напряженная, штурмы происходят постоянно, и обстрелы не прекращаются. Противник перебрасывает резервы для прорыва обороны и пытается окружить позиции. Важно удерживать фронт, несмотря на интенсивные атаки. Обороняющиеся подразделения и минометчики стараются сдерживать натиск противника.

Ситуация остается динамичной и может измениться в любой момент. Оборона держится за счет опытных и боеспособных подразделений, противостоящих серьёзному врагу.

"Противник стремится выйти на границы Донецкой области, но наталкивается на сопротивление в Часовом Яре, Торецке и на Покровском направлении. Командование прилагает усилия для удержания обороны, и судьба кампании решается на украинском Донбассе" - делится эксперт.

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