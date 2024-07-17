Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, почему ВСУ пришлось отойти из Крынок, о чем уже появилась информация в СМИ, и объяснил, выполнили ли наши бойцы свои задачи.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Во-первых, Крынки навсегда войдут в историю этой войны (да и не только) в качестве примера самоотверженности, героизма и сопротивления украинского народа. То, что делали там подразделения морской пехоты, сил территориальной обороны, другие привлеченные подразделения Сил обороны, - это действительно очень важно», - подчеркивает Александр Мусиенко.

По его словам, ВСУ в Крынках продемонстрировали, какие операции можно провести в сложных условиях, когда враг летает над тобой дронами, когда ведутся обстрелы, когда, к сожалению, есть потери, когда очень трудно в этих плавнях продвигаться, когда трудно найти укрытие, когда тебя обстреливают. И в этих условиях, констатирует эксперт, наши бойцы закреплялись на позициях, вели огонь и наносили урон врагу.

Поэтому, убежден он, Крынки свою задачу выполнили, а дальше удерживать эту полосу территории с риском потерь, без огневого прикрытия и возможности продвигаться вглубь, очевидно, не имело смысла, потому что там камня на камне россияне не оставили.

«Это действительно респект. А дальше, конечно, просто удерживать нет смысла на сегодняшний день. Сковывать российские подразделения? Ну, их можно попытаться сковывать и так сейчас контрбатерейной борьбой, нанесением ударов дронами, что делают наши подразделения, и уничтожать их там в большом количестве. Сколько путин и Шойгу «брали» Крынки, сколько они понесли потерь, сколько подкреплений врага туда заходило… Поэтому это точно еще одна страница героизма для наших бойцов», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как экспрезидент США Трамп использовал покушение.

Также Politeka писала о том, что Постернак рассказал, как уговорить Трампа изменить его позицию по отношению к Украине.