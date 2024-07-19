О новом ударе оккупантов по мирным жителям сообщили в Харьковской ОВА, пишет Politeka.net.

Так стало известно, что россияне ударили по центральной части города Чугуев.

"Есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. На эту минуту 7 раненых, среди которых мальчик 14 лет. Все – в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика – стабильное», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за два месяца наступления на Харьковщину Россия потеряла 91% личного состава тех подразделений, которые участвуют в штурмовых действиях.

Об этом сообщал заместитель командира ОТУ "Харьков" Виктор Солимчук.

Так, россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138-й мотострелковой бригады и таких подразделений, как 83-й, 157-й танковый полки. 83-я десантно-штурмовая бригада постоянно терпит потери, иногда теряя по несколько десятков человек в сутки - это подтверждается как пленными, так и радиоперехватами.

Командование окупантов вынуждено снимать подразделения с других направлений, вводить резервы.

Также напомним, что Совет обороны области расширил зону принудительной эвакуации семей с детьми из четырех районов Харьковщины.

Так, было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области.

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Враг около 4 часов утра дважды ударил по жилой застройке центральной части города Чугуев.

Первое попадание – рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

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