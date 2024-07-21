Военный эксперт объяснил, какие перспективы сейчас открываются перед российскими оккупационными войсками после ухода ВСУ из Урожайного в Донецкой области.

Захват Урожайного – это ситуативное достижение российских оккупантов, к которому они шли несколько месяцев, довольно длительный период.

Такая же ситуация и с поселком Старомайорское, расположенным поблизости, и на это все у россиян ушло примерно полгода. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Ангелине Пичик.

"Это маленькие села, которые были освобождены в 2023 году. Для них сейчас российское командование поставило такую ​​боевую задачу, что они должны вернуть все те территории, которые они потеряли в 23 году во время нашего контрнаступления", - заявил Александр Коваленко.

По словам эксперта, российские оккупанты будут стремиться вернуть утраченные территории к концу лета, но мы уже понимаем, что им не удастся это сделать.

"Они пытались это сделать как, скажем так, элемент демонстрации того, что вот вы в прошлом году летом у нас забрали эти территории, а этим летом мы имеем возможность их вернуть, вот возьмем и вернем. Поэтому там действительно достаточно мощное происходило давление, последние месяцы особенно. Но те темпы, которыми они продвигаются, и ресурсы, которые они тратят на все это, указывают на то, что они не успеют до конца лета", – подчеркнул Александр Коваленко.

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