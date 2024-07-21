Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне, очевидно, готовятся к новой волне наступления в Запорожской области.

Оккупанты стягивают войска из разных регионов, из Новоазовска и Донецка, и двигаются в сторону Запорожской области, но не через Бердянск или Приморск, а ближе к линии фронта, чаще всего по направлению Розовка-Пологи, Токмак.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Ангелине Пичик объяснил планы оккупантов.

"Они постоянно занимаются передислокацией и усилением своих подразделений, особенно сейчас, когда для них стоят боевые задачи по Работинскому выступу, они должны с ним что-то сделать, выйти на те же границы, которые у них были в 2023 году именно по этой локации, потому они и усиливают эти подразделения", – заявил Александр Коваленко.

Но, по словам эксперта, сейчас нельзя сказать, что есть угроза большого наступления на Запорожье, Орехов или Гуляйполе.

"Есть отдельная взятая задача – это Времевское направление и Работинский выступ. Все, что больше – это уже будет после того, как будут выполнены эти задачи. Они пока их не выполнили и, в принципе, я не уверен, что до конца лета им удастся поставить точку в выполнении этих задач", – добавил Александр Коваленко.

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