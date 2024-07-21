Ранее в оперативно-тактической группировке "Харьков" сообщили, что на Харьковском направлении враг пытается провести перегруппировку в районе Глубокого и готовит штурмовые группы для атак на Волчанск.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Ангелине Пычик рассказал, что для оккупантов важен контроль хотя бы над северной и центральной частью Волчанска, а также выход на реку Волчая, которая является естественной преградой, но украинские защитники их постоянно оттуда оттесняют, и даже проводят сейчас системные контратаки в Волчанске.

По словам эксперта, главный минус ситуации в Волчанске состоит в том, что этот город уже почти полностью разрушен вражеским артиллерийским огнем, а также управляемыми авиационными бомбами.

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"Что касается Глубокого, то там у россиян не лучшая ситуация возникла за последнее время, они потеряли часть села, они закреплены только на северной его части, а также в северо-западном секторе от села они потеряли некоторые позиции, и над ними сейчас силы обороны Украины нависают такой полуугрозой.

Поэтому они будут пытаться отбить свои позиции, восстановить их и улучшить свое положение именно в этой локации. Но это не говорит, что им хватит ресурса для того, чтобы, например, дойти до Липцев и начать городские бои в Липцах. Не сейчас. Сейчас у них мало ресурса даже для того, чтобы обеспечить противодействие в районе Глубокого", – отметил Александр Коваленко.

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