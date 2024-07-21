Военный эксперт объяснил, повлияет ли жара на ситуацию на линии боевого столкновения, а также что сейчас происходит на разных направлениях восточного фронта.

Непосредственно на фронт влияет в основном плохая погода, дожди, а жара, даже такая сильная, вряд ли сможет сильно изменить ситуацию.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Елене Кирик.

"Жара – здесь чисто очень такие серьёзные неудобства именно бойцам, но это не касается всей линии фронта как таковой и вообще принятия решений", – пояснил Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что одной из основных точек приложения усилий оккупантов сейчас является Торецк, и это говорит о том, что они не отказались от идеи выхода на границы Донецкой области.

"Через Торецк пытаются выдавить наши войска, то есть выдавить с Торецкого гарнизона, выйти на Константиновку, поджать часовярскую группировку, опять же, движение в сторону Торецка – тут ещё опасен выход россиян из-под Очеретино на трассу с Покровска на Константиновку на полуокружение Торецка. То есть россияне пытаются проводить такую масштабную операцию по этому направлению", – заявил Роман Свитан.

По словам эксперта, сейчас на всём практически протяжении восточного фронта идут знакопеременные движения: где-то мы возвращаем наши позиции, как под Торецком, а где-то россияне нас выдавливают.

"Причём давление довольно таки серьёзное, которое уже несколько месяцев идёт именно по восточному фронту, где-то от Урожайного до Макеевки Луганской, то есть примерно 150-200 км фронта", – добавил Роман Свитан.

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