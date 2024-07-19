В языковед Ирину Фарион выстрелили во Львове 19 июля .



Это произошло на Масарике,3. Был выстрел в висок. Стрельца видели соседи, был в перчатках и оружие было без глушителя.



Ирину Фарион забрала скорая.



Как сообщили ВВС спикер партии "Свобода" Кристина Равлюк состояние языковеда тяжелое.

"Состояние тяжелое. Врачи борются за жизнь", - рассказала Кристина Равлюк.

Это произошло у дома Фарион во Львове. По предварительной информации, Фарион ранен в висок.

Дочь Ирины Фарион рассказала СМИ, что о покушении на жизнь матери узнала из ТГ-каналов. Она едет в больницу. Телеграмм каналы сообщают, что, по словам очевидцев, стрелок – мужчина примерно 20-25 лет.