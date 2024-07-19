В языковед Ирину Фарион выстрелили во Львове 19 июля .
Это произошло на Масарике,3. Был выстрел в висок. Стрельца видели соседи, был в перчатках и оружие было без глушителя.
Ирину Фарион забрала скорая.
Как сообщили ВВС спикер партии "Свобода" Кристина Равлюк состояние языковеда тяжелое.
"Состояние тяжелое. Врачи борются за жизнь", - рассказала Кристина Равлюк.
Это произошло у дома Фарион во Львове. По предварительной информации, Фарион ранен в висок.
Дочь Ирины Фарион рассказала СМИ, что о покушении на жизнь матери узнала из ТГ-каналов. Она едет в больницу.
Телеграмм каналы сообщают, что, по словам очевидцев, стрелок – мужчина примерно 20-25 лет.
"Когда Фарион вышла из здания, он подбежал и выстрелил ей в голову", - говорится в сообщениях.
Напомним, 4 ноября в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой", Ирина Фарион раскритиковала русскоязычных украинских военных. После этого языковед уволили из Национального университета "Львовская политехника". Университет расторг с ним трудовое соглашение.
7 декабря 2023 года Ирина Фарион подала иск в суд, чтобы обжаловать решение об увольнении из Львовской политехники. Языковед потребовал признать противоправным и отменить приказ ректора об увольнении с должности профессора кафедры украинского языка, восстановить его в должности и взыскать с университета средний заработок за весь период вынужденного прогула.
Сначала Галицкий районный суд Львова отказал в восстановлении Фарион в должности. Языковед подала апелляцию.
29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники, а также взыскать в пользу ученой средний заработок за период вынужденного прогула — почти 124 тысячи гривен.
10 июня Ирина Фарион вернулась к преподаванию в НУ "Львовская политехника".