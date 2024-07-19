Армия России начала использовать аэростаты-ретрансляторы для улучшения радиосвязи в прифронтовой зоне и непосредственно на фронте.



Об этом у себя в телеграмм-канале сообщил специалист в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш Бескрестнов.

"По разным направлениям фиксируем факты применения противником аэростатов самых разных размеров для организации радиосвязи. Высоты подъема 500-3000 метров, объемы до 15-300 кубов, удаление от фронтов 20-50 км", – написал он.





Ранее в воздушных силах ВСУ сообщали, что враг активно запускает воздушные шары с угловыми отражателями, дроны-шахеды, ракеты типа Х-55 с имитаторами боевой части.

Как сообщала Politeka, Соскин заявил, что, чтобы нанести чрезвычайный удар путинскому режиму, не нужно контрнаступления.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, изменят ли первые 20 F-16 до конца года ситуацию на фронте.