Украинские войска иногда отступают, но не позволяют россиянам прорвать фронт, чтобы те могли после его обрушения в несколько этапов выйти на оперативное пространство.

Ранее появилась информация, что оккупанты стягивают войска из разных регионов, из Новоазовска и Донецка, двигаются в направлении Запорожской области уже не через Бердянск или Приморск.



Как заметил военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, чаще всего это направление включает Разлоги и Токмак, и они говорят о том, что это ближе к линии фронта.

«Эта концентрация свидетельствует, что у россиян остались резервы, которые они планировали бросить в прорыв на восточном фронте. Некоторые части даже не вступали в боевые действия, они были подтянуты с глубины примерно 100 км. В последний месяц их подтягивали вдоль линии фронта до глубины 30 км и разворачивали для прорыва и входа в оперативное пространство» - заметил эксперт.

По его словам, прорыва фронта на восточном направлении не произошло почти нигде. Украинские войска иногда отступают, но не позволяют россиянам прорвать фронт, чтобы те могли после его обрушения в несколько этапов выйти на оперативное пространство в направлении Покровска, Павлограда или Днепра.

«Эти резервы сейчас могут использовать на запорожском направлении и ближе к левому берегу Днепра. Они уже начали перебазирование в район Токмака, в направлении Работино и Васильевки, пытаясь обрезать выступление, которое было образовано в прошлом году в направлении Токмака» - рассказывает Свитан.

Перебазировка войск также идет в район Урожайного и Старомайорского, общее направление на Покровск через временное выступление на Большую Новоселку. Это попытка россиян зайти в тыл украинским войскам, удерживающим восточный фронт в районе Карловки и Курахова. Идет усиление, но не серьезное перемещение, требующее мощной реакции.

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