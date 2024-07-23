Военный эксперт объяснил, почему контрнаступление украинской армии в 2023 году было большой ошибкой, а также что следует делать Силам обороны в 2024 году.

У нас не было достаточно сил и ресурсов для того, чтобы воевать с противником, который укрепился, создал минные поля, "линию суровикина".

Об этом рассказал военный эксперт Агиль Рустамзаде в интервью Евгении Кутновой.

"Для того, чтобы вы наступали, провели наступательные действия, вам нужно как минимум удвоить вашу огневую мощь для того, чтобы вы наносили такие потери вашему противнику в течение месяцев трёх-четырёх, когда создадуться условия, аналогичные вашей Харьковской либо Херсонской операции, когда ваш противник, понимая, что он истощён, ему не хватит сил и ресурсов, уходил из этих областей", – заявил Агиль Рустамзаде.

Но, по словам эксперта, у нас нет таких ресурсов, и вряд ли в течение 2024 года такой массив ресурсов, в том числе и людских, появится, поэтому наконец-то приходит понимание того, что Украине нужно не наступление, а активная оборона.

Агиль Рустамзаде объяснил, что именно активной обороной сейчас и занимаются украинские войска, не только работая по линии фронта, но и истощая электическую инфраструктуру врага, его топливно-энергетический комплекс.

"В чем смысл наступательной операции – это освободить либо захватить какую-либо территорию с параллельным разгромом противника. То есть активной обороной вы, истощая вашего противника, делаете уже половину этого дела. Если у вас будет хорошая, результативная активная оборона, то, если будет переговорный процесс, скажем, зимой, вы на переговорном процесс будете сильной стороной", – добавил Агиль Рустамзаде.

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