В Сети появляются все новые и новые кадры, где сегодня на территории РФ прогремела серия сильных взрывов – местные, комментируя, не могут сдержать эмоций.

Так, сначала сообщалось о прилете неизвестных БпЛА в район Туапсе на Кубани.

Местные власти утверждают, что минувшей ночью «система ПВО поразила 8 БпЛА».

Взрывы раздавались со стороны местной нефтебазы. На месте продолжают работу оперативные службы.

Утром в городе раздалась вторая серия взрывов. Местные Telegram-каналы пишут, что обломки дрона упали на территорию НПЗ, начался пожар.

Подчеркнем, что в Туапсе расположен крупный порт, а также работает нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО НК «Роснефть», а также две перевалочные нефтебазы.

Серия взрывов также прогремела в Морозовске Ростовской области РФ.

Примерно с 4 утра жители Морозовска стали сообщать о звуках взрывов и работе ПВО. Утверждают, что речь идет минимум о 8 беспилотниках.

На роликах, которые публикуются в сети, видно пролет БпЛА, а затем столб дыма. Местные, комментируя взрывы с использованием ненормативной лексики, предполагают, что «в цистерну попали».

Подчеркнем, что в 3 км юго-западнее города находится действующий военный аэродром «Морозовск». На нем базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк

На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, с 2014 года Су-34, с помощью которых российские военные атакуют Украину.

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