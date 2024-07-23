Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан ответил, можно ли говорить о том, что россияне начали возвращать себе те территории, которые мы отразили во время прошлогоднего летнего контрнаступления.

Если рубежи, до которых мы дошли, по географическим причинам неудобны для обороны, то нужно двигаться дальше, занимать лучшие рубежи для обороны, или отступать с некоторых позиций, особенно в хорошо простреливаемых низменностях.

Это вопросы тактики, и им занимаются командиры оперативного уровня, оперативные группы по направлениям. В зависимости от возможностей, эти тактические задачи выполняются либо удерживаются позиции, либо отступают.

«Если позиция неудобна, то это вопрос времени, когда враг вытеснит из этой позиции. По Урожайному сложилась такая ситуация. Общее направление контрнаступления было в сторону Токмака, и сейчас выравнивается линия фронта на позициях, удобных для удержания. В ближайшее время мы вряд ли пойдем в сторону Токмака, пока не подходит достаточное количество техники» - заметил эксперт.

Он поделился, что по Крынкам ситуация более сложная. Выход на левый берег, создание тактического плацдарма с военной точки зрения имеет смысл, когда есть дальнейшее видение развития этого плацдарма до уровня оперативного и последующего движения. Почти год мы держали левый берег, содержа только тактические плацдармы.

«Если тактический плацдарм не расширяется, враг его уничтожит или вытеснит. Это вопрос тактики и целесообразности, и он должен быть задан, возможно, позже руководству или командирам, принимавшим решение о движении на левый берег. Если нет видения развития ситуации, то для чего это делать?» - высказался эксперт.

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