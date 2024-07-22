В последние дни украинская общественность и эксперты активно обсуждают ситуацию на фронте, в частности, по оперативной ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области. В рамках этой дискуссии известный военный эксперт Олег Стариков поделился своим мнением о текущих событиях.

По словам Старикова, ситуация в районе Крынки сложна и требует тщательного анализа. В своем интервью для Politeka он отметил: "СМИ и паблики утверждают, что украинские войска отошли из левобережной части Днепра. Однако это не совсем так. Это могло быть плановый уход, а не поражение и отступление".

Стариков подверг критике подход некоторых аналитиков и журналистов, которые, по его мнению, не имеют достаточного военного опыта для оценки происходящего. "Некоторые из них не служили в армии и не понимают, что такое начальная военная подготовка. Их выводы часто основываются на неполной или недостоверной информации", - подчеркнул он.

Он также выразил недовольство использованием термина "отступление", который, по его мнению, имеет отрицательный оттенок. Стариков считает, что более точным было бы говорить о плановом уходе или маневре, что лучше отражает стратегический характер действий украинских войск. "Только что в моем лексиконе появится слово "отступление", это сразу будет сигнализировать о тяжелой ситуации на фронте. Но это был плановый уход, а не поражение", - добавил Стариков.

Обсуждая потери на фронте, Стариков подчеркнул: "Погибшие есть и будут — это неизбежно в условиях войны. Однако важно, чтобы государство предоставляло все необходимые льготы и страховые выплаты семьям погибших. Информационная политика также должна быть прозрачной и честной".

По мнению Старикова, текущая власть допустила стратегическую ошибку, полагаясь на старые модели информационного управления. Он призвал к более открытой и правдивой информации, напоминая пример Уинстона Черчилля: "Я сторонник того, чтобы быть честным с народом. Черчилль говорил правду о ситуации на фронте, даже если это было сложно."

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