Радиоэлектронная разведка, сканирование эфира должно стать обязательной опцией в ВСУ.



Об этом пишет Юрий Касьянов военный эксперт, волонтер в своем блоге в телеграммах.





"Видео с беспилотника врага, недавно снятое под Харьковом. Расстояние до границы – 39 км, учебный центр, тренировку на полигоне, на который бойцов вывозят автобусами среди бела дня. Где их обнаруживает беспилотник врага. И где их накрывает «Искандер». Итог – Несколько десятков человек убиты или ранены.

Другая история. Ребята засекают «Зал» на расстояние 20 км, «Орлан» – 30 км. Спокойно, тихо, скрыто преодолеваем опасный участок», – пишет эксперт.



По его мнению, сегодня радиоэлектронная разведка, сканирование эфира уже должно стать обязательной опцией в войсках.



"Много говорится о РЭБах, и почти ничего о РЕРах. Есть данные о вражеских беспилотниках, которые поступают из верхних штабов, но этой информации, очевидно, недостаточно. Отсюда и трагические случаи ударов врага по нашим аэродромам, системам ПВО, колоннам, полигонам. Нет РЕР - значит, никто не знает, что вражеский беспилотник висит над головой, никто не гибнет люди.

Необходимы штатные подразделения радиоэлектронной разведки в каждой роте. интеллекта и технических средств", - подытожил эксперт.





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