В ночь на 23 июля российские захватчики нанесли новый жестокий удар – известно, куда попали и есть ли пострадавшие.

Минувшей ночью в Украине снова раздавался сигнал воздушной тревоги, пишет Politeka.net.

Через некоторое время появилась информация о мощных взрывах. На данный момент известно, что оккупанты нанесли авиационный удар.

Также известно, куда именно попал враг.

"В ночь на 23 июля враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского общества", - говорится в официальном сообщении Сумской ОВА.

Сейчас на месте работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно-восстановительные работы.

Также сообщается, что к счастью, в результате удара никто не погиб.

«Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – призывают в Сумской ОВА.

Добавим, что на данный момент в Черном море дежурят 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Также стало известно о продвижении оккупантов. По данным DeepState, за минувшие сутки враг продвинулся в Песчаном рядом с Купянском, в направлении Пантелеймоновки южнее Нью-Йорка и в районе Никольского восточнее Угледара.

Эти данные официально не подтверждены.

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