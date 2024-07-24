Британские военные ученые сбили дроны, используя антидроновый лазер. Он прорезает приближающиеся цели со скоростью света. Запуск лазерного оружия был произведен из военного автомобиля. Это первое испытание оружия в Великобритании в рамках программы Министерства обороны по разработке оружия направленной энергии.

Высокоэнергетическая лазерная система оружия от компании Raytheon была установлена ​​на бронированном транспорте British Army Wolfhound для испытательных стрельб. Эти испытания прошли на правительственном научно-техническом и оборонном кампусе Портон-Даун в Уилтшире.

Система HELWS, уже получившая утверждение для использования армией США, предназначена для поражения небольших беспилотников и интегрируется с существующими системами противовоздушной обороны, включая радары.

Разработка таких систем становится все более важной, поскольку доступная и недорогая беспилотная техника становится все более распространенной на боевом поле. Это особенно актуально в контексте военных конфликтов, например между россией и Украиной, где беспилотники используются для взаимных атак.

дроны

Недавно британские и американские корабли вынуждены были запускать ракеты, чтобы сбивать недорогие беспилотные летательные аппараты, запущенные повстанцами-хуситами в Красном море. Лучшим решением является уничтожение дронов при помощи лазеров, выстрел из которых обходится дешевле, чем сами дроны.

Источник: Telegraph

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