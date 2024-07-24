Это лишь одна из потенциально революционных возможностей, в которые Великобритания инвестирует, чтобы получить преимущество над врагами.

Британские военные ученые сбили дроны, используя антидроновый лазер. Он прорезает приближающиеся цели со скоростью света. Запуск лазерного оружия был произведен из военного автомобиля. Это первое испытание оружия в Великобритании в рамках программы Министерства обороны по разработке оружия направленной энергии.

Высокоэнергетическая лазерная система оружия от компании Raytheon была установлена ​​на бронированном транспорте British Army Wolfhound для испытательных стрельб. Эти испытания прошли на правительственном научно-техническом и оборонном кампусе Портон-Даун в Уилтшире.

Система HELWS, уже получившая утверждение для использования армией США, предназначена для поражения небольших беспилотников и интегрируется с существующими системами противовоздушной обороны, включая радары.

Разработка таких систем становится все более важной, поскольку доступная и недорогая беспилотная техника становится все более распространенной на боевом поле. Это особенно актуально в контексте военных конфликтов, например между россией и Украиной, где беспилотники используются для взаимных атак.

Недавно британские и американские корабли вынуждены были запускать ракеты, чтобы сбивать недорогие беспилотные летательные аппараты, запущенные повстанцами-хуситами в Красном море. Лучшим решением является уничтожение дронов при помощи лазеров, выстрел из которых обходится дешевле, чем сами дроны.

Источник: Telegraph

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