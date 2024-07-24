Военный эксперт пояснил, что сейчас происходит с наступлением российских оккупационных войск в Харьковской области и какие населенные пункты под угрозой.

В Харьковщине ситуация на Лиманском и Купянском направлениях, а также на севере области в районе Липцев и Волчанска кардинально отличается.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

По словам эксперта, Лиманское направление более или менее стабильное, там не происходит каких-либо критических изменений, тем более силы обороны Украины значительно улучшили свое положение после того, как смогли в районе Тернов расширить свой плацдарм и контроль позиций.

"А с другой стороны, есть негативные тенденции ближе уже к Купянскому направлению. Например, в направлении на Боровую у россиян есть продвижение в районе Андреевки и Мясожаровки. Кроме всего прочего, они имели возможность продвижения в районе Песчаного, это к югу от именно Купянска, т.е. в этих локациях у них интенсификация боевых действий отмечается", – заявил Александр Коваленко.

Военный эксперт отметил, что на севере Харьковщины, в направлении Липцев и Волчанска, сейчас оккупанты пытаются восстановить позиции в районе Глубокого, и самое главное - у россиян прошла полная перегруппировка всей группы войск "Белгород".

"Они прошли полную перегруппировку, и сейчас может начаться, действительно, вторая волна попыток возле Глубокого вернуть позиции российскими оккупантами, а также Волчанска. Они хотят выйти на реку Волчую, хотя на этой неделе наоборот отмечалась именно потеря россиянами позиций в самом городе, особенно в северо-восточной части Волчанска", – добавил Александр Коваленко.

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