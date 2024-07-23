Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление Сырского о том, что ВСУ не хватает зенитно-ракетных комплексов малого и среднего радиуса действий по противодействию российским дронам.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, враг ежесуточно применяет против Украины 150-250 дронов в зависимости от направлений и действий, но примерно такое количество. И из них, добавляет он, большая часть – разведывательные дроны «Орлан», Supercam и Zala.

«Им противодействуют РЭБы и им противодействуют так же наши FPV дроны. То есть представьте себе, что у нас уже есть дроны-перехватчики. Молодцы наши бойцы, как они освоили тактику, как они совершенствуют опыт и имеют возможности уже непосредственно с помощью FPV дронов, с помощью определенных технологических возможностей противодействовать разведывательным дронам врага», - рассказывает Александр Мусиенко.

Как отмечает эксперт, удается сбивать из этих дронов где-то 70%, для этого применяют и пулеметы, и такие комплексы, как «Стрела», «Тунгуска», но вот Украина освоила борьбу с дронами-разведчиками врага именно с помощью FPV дронов, и делает это довольно эффективно.

«Это очень интересный опыт, конечно, не снимающий того, что нам нужно больше все же антидроновых систем, начиная от таких, как Gepard, которые могут сбивать шахеды и другие, и заканчивая просто ракетами к ПЗРК, больше систем ПЗРК, больше патронов для мобильных групп, и, конечно, систем, подобных Starstreak, заканчивая Stinger даже банально», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что нет доктрины прорыва фронта, нет для современных видов вооружений.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, надолго ли россиянам хватит техники и танков.