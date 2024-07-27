Показатели применения оккупантами баллистических ракет остаются стабильными, а вот ситуация с запусками шахедов заметно изменилась, и этому может быть две причины.

Об этом в эфире "Прямого" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Если мы говорим непосредственно о баллистических ракетах, это 9М723 ОТРК "Искандер", то уменьшения, снижения интенсивности не отмечается. У них среднестатистический показатель сейчас использования "Искандер-М" ракет, а также "Искандер-К", то есть почти ничем не отличается с июня, плюс-минус 10-15%, а также мая", – заявил Александр Коваленко.

А если мы говорим о дронах-камикадзе Shahed-136, то, по словам эксперта, можем подчеркнуть тот факт, что по сравнению с июнем есть уменьшение количества ударов, которые они совершают каждую неделю.

"Поэтому вполне возможны здесь только два варианта: либо они недополучают от Ирана готовую продукцию и сейчас исключительно занимаются тем, что производят, то и используют, либо это накопление на август, потому что мы все очень хорошо знаем, что День Независимости Украины для россиян – это такая фетиш-триггерная дата, и они обязательно будут готовить террористические акты накануне, во время и даже после этого дня", – добавил Александр Коваленко.

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