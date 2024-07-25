Военный эксперт рассказал, насколько россия увеличила интенсивность ударов по украинским позициям с помощью FPV-дронов, и какое отношение к этому имеет Китай.

Сейчас российские оккупационные войска применяют максимальное количество FPV-дронов в сутки по сравнению со всем остальным периодом полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"На сегодняшний день мы фиксируем первую и вторую неделю июля - это в среднем 400 FPV-дронов в сутки, третья неделя июля была не столь интенсивна, но это все равно более 300 дронов в сутки. Так что в июле, если эта тенденция не изменится, будет установлен новый рекорд - более 10 000 дронов в месяц", - подчеркнул Александр Коваленко.

По словам эксперта, в прошлом месяце враг использовал примерно 7500 дронов, то есть за три недели июля оккупанты уже превысили этот показатель.

Военный эксперт добавил, что у оккупантов идет большая поставка FPV-дронов из Китая. Дроны поставляются и как готовая продукция, так и по запчастям.

"На территории российской федерации их собирают, дают им свои названия, например, там какой-то "Добрыня" или что-то такое, и отправляют потом в зону боевых действий. То есть они наращивают заказ, они наращивают закупку у Китая именно этой продукцией, которая является двойного назначения, это коммерческие дроны, они не подпадают под действие санкций", – объяснил Александр Коваленко.

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