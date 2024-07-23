Окружной суд города Сплит (Хорватия) отменил арест яхты Royal Romance предателя Виктора Медведчука. Поводом к отмене ареста стал факт отсутствия обвинительного акта по уголовному делу против Медведчука, который должны были выдать в Офисе Генпрокурора Андрея Костина.



Как сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Ярослав Железняк Украина может вообще потерять этот актив, ведь Окружной суд города Сплит отменил арест на яхту из-за отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генпрокурора.

В апреле 2022 года Офис генпрокурора направил запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Хорватии. Суд выполнил запрос, арестовал имущество Медведчука на два года — это максимальный срок, предусмотренный законодательством страны, и передал АРМА для дальнейшей реализации.

Решение суда Хорватии предусматривает, что каждые три месяца будут проверять наличие дальнейших условий для временных мер.





Напомним, 92-метровую яхту Royal Romance экснардепа и лидера запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука арестовали в марте 2022 года в Хорватии. После передачи в управление АРМА ее планировали продать, но этого пока не произошло.

92-метровая яхта Royal Romance принадлежит к самым большим яхтам в мире.

Судно имеет габариты высотой 29 метров, состоит из 6-ти этажей и оборудовано 2 лифтами. Среди прочего на яхте размещены 4 палубы, кинотеатр, спортзал, бассейн, спа-зона и косметологический кабинет, а также около 50 комнат разного назначения.