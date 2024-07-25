Военный эксперт рассказал, когда следует ожидать обострения ситуации на фронте и какие сейчас планы российских оккупационных войск.

Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, что у россиян есть силы и средства на примерно еще полтора месяца, чтобы пытаться закончить летнюю кампанию где-то на границах Луганской и Донецкой области.

"Это давление будет ещё до конца августа-до сентября", – заявил Роман Свитан в интервью Евгении Кутновой.

По мнению эксперта, к концу августа, в районе 24 числа, когда Украина будет отмечать День Независимости, возможно обострение на фронте, когда россияне будут на последнем издыхании пытаться что-то выдавить.

При этом Роман Свитан отметил, что пока и украинская сторона не сможет проводить контрнаступательные операции ни на Харьковщине, ни на других направления, потому что для этого нужны самолеты и ракеты, дальние средства поражения.

"Я думаю, что где-то к концу августа будет такое серьёзное обострение, россиянам надо ещё несколько месяцев подготовиться уже к осенне-зимней кампании, и, скорее всего, она будет где-то ноябрь-декабрь – это осенне-зимняя кампания, вот примерно так. А вот время сентябрь-октябрь, начало ноября, месяца 2-3 россиянам надо перезарядиться, они будут пытаться остановить боевые действия", – добавил Роман Свитан.

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