Военный эксперт рассказал о слабом месте российской армии и объяснил, почему оккупанты сейчас так хотят остановки боевых действий.

Теперь уже можно говорить о том, что слабым местом российских оккупантов стало недостаточное количество боеприпасов и техники.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Евгении Кутновой.

"Это было сильное место россиян в начале вторжения в 2022 году, они подготовились за 8 лет, то есть накопили достаточное количество сил и средств. И вот эти средства, и те, которые накопили, и те, которые накопил Советский Союз, заканчиваются. Вот это сейчас самое слабое место россиян, и они не знают, что с ним делать", – заявил Роман Свитан.

По словам эксперта, именно поэтому путин буквально молит всех, начиная от Папы Римского и заканчивая Си Цзиньпином об остановке боевых действий, чтобы иметь возможность произвести и накопить достаточное количество воружений и боеприпасов.

"Почему просит у Северной Кореи, почему стоит на коленях перед Си Цзиньпином – тоже поэтому же, то есть просит у них, во-первых, остановить, а, во-вторых, чтобы они дали. Ну, Китай вряд ли на это решится, а Северноя Корея не такой мощный карлик, как из себя там лепит этот северокорейский пончик", – пояснил Роман Свитан.

Военный эксперт прогнозирует, что к концу августа на фронте будет обострение, а затем оккупанты возьмут несколько месяцев, чтобы перезарядиться и подготовиться уже осенне-зимней кампании, которая, вероятно, будет где-то в ноябре-декабре.

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