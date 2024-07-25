Ситуация на фронте для российских оккупантов становится все сложнее, потому что у них, кроме нехватки техники и боеприпасов, есть еще одна серьезная проблема.

Самое слабое место российских оккупационных войск сейчас – это истощение запасов техники и боеприпасов, но есть еще один фактор, который будет иметь для них фатальное значение.

Об этом рассказал украинский военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Евгении Кутновой.

"У них есть ещё одна беда, в которую они сами залезли – это линия фронта, то есть конфигурация расположения российских войск на оккупированной территории. Это кишка полуторатысячекилометровая, по ширине где-то до 100 км всего лишь, которая 300 км практически зажата между Азовским и Чёрным морями, а оставшаяся 1000 километров зажата/прижата нашим фронтом к части Чёрного и к Азовскому морю", – заявил Роман Свитан.

По словам военного эксперта, самое сложное с географической точки зрения положение у российских оккупантов в Крыму.

"Сама конфигурация фронта для россиян – это убийственное практически для выполнения боевых задач расположение армии. Ну а Крым - это вообще географический оперативный котёл изначально стартово, потому только вопрос времени, когда мы обрежем те линии соединения с этим котлом, которые пока ещё у россиян есть: Керченский мост и три входа в Крым с материковой Украины", – добавил Роман Свитан.

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