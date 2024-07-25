Военный эксперт рассказал, какая сейчас ситуация с активностью вражеского флота, а также когда закончится доминирование российской авиации в акватории Черного моря.

Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан напомнил, что Украина уничтожила практически треть Черноморского флота рф.

"Всего лишь две спецслужбы, это Служба безопасности Украины и это Главное управление разведки Украины, довели до состояния тремора, дребезжания весь Черноморский флот. То есть затопили или повредили почти три десятка кораблей, а оставшиеся корабли Черноморского флота, как тараканы, разбежались под плинтуса в бухты, кто в Новороссийской бухте, кто ещё где-то, кто в Азовское море убежал, кто вообще в Каспий уже спетлял давным-давно – боятся", – заявил Роман Свитан в интервью Евгении Кутновой.

По мнению эксперта, такая же картина будет и с авиацией противника, как только у нас появятся средства дальнего поражения.

"Как только ляжет как минимум первая эскадрилья российских самолётов под нашими ударами, после этого как бабка пошепчет, они уйдут на российскую территорию, по крайней мере, перебросят туда свои аэродромы и не будут болтаться над Чёрным морем", – пояснил Роман Свитан.

При этом, эксперт отметил, что есть одно "но" – если снова запустят тему зерновой сделки, то в Черное море вернется Черноморский флот, и вражеская авиация будет спокойно летать, и мы ничего не сможем с ними сделать.

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