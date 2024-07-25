Наибольшая интенсивность боев, более 30% от общего количества боеприкосновений, сосредоточена на Торецком направлении, которое объединяет сам Торецк, Часов Яр и Покровское направление.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Прямого".

"Здесь, несмотря на такую ​​довольно нерадостную картину, что противник продвигается где-то на расстояние 100-300 м, с оперативной точки зрения мы наблюдаем следующее: безусловно, был замысел операции, по которой противник должен был фланговыми ударами через Покровское направление, через Часов Яр выйти в район Константиновки и окружить, и уничтожить наши войска в районе Покровска – они не достигли этой цели", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, оккупанты понесли большие потери, а сейчас пытаются осуществить вторую фазу операции, штурмуя наши позиции в лоб.

"Могут ли они получить там определенное преимущество? Безусловно. Потому что, если брать детальный алгоритм той же самой "таракановой" атаки, как мы называем, когда из взвода остается два человека, они закрепляются в развалинах, к тем людям постепенно подходит по одному-по два-по три, и наращивается количество до 50, и когда они штурмуют наши позиции, где наших бойцов 5-6 человек, сами понимаете соотношение 1:10 требует определенных действий. Плюс постоянное превращение местности перед собой в так называемый лунный пейзаж", – объяснил Сергей Грабский.

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