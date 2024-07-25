Российские оккупационные войска не смогли выполнить оперативную задачу, которая стояла перед ними на Харьковщине, но продолжают продвигаться на некоторых направлениях.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал, что на Харьковском направлении сейчас складывается довольно интересная ситуация.

"С одной стороны, желание генерала Лапина они пытаются выполнить, и потому, безусловно, пытаются удержать те территории, которые они сейчас контролируют, но, с другой стороны, и мы не стоим на месте и наносим определенные удары, что говорит о достаточно эффективных действиях.

Контратаки происходят, поэтому ничего удивительного в том, что где-то мы продвинулись, где противник продвинулся, нет, но это бои, которые, собственно, свидетельствуют о том, что задачу, которая ставилась российским войскам, они не выполнили. Мало того, с оперативной точки зрения было бы целесообразно отойти с этой территории, но это не в духе российской армии, которая заботится о территории и не заботится о военных", - заявил Сергей Грабский в эфире "Прямого".

Кроме того, по словам эксперта, определенная активность наблюдается в районе Купянского направления, бои тактического характера с переменным успехом ведутся в районе Серебрянского лесничества на Лиманском направлении, в районе Белогоровки и Северского выступа.

Сергей Грабский также отметил, что есть некоторые признаки того, что сейчас противник готовит определенные активные действия в районе Запорожского направления, где сосредотачивается, по разным данным, до 90 000 войск противника, но как они будут использованы – время покажет.

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