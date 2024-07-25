Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал, что на Харьковском направлении сейчас складывается довольно интересная ситуация.
"С одной стороны, желание генерала Лапина они пытаются выполнить, и потому, безусловно, пытаются удержать те территории, которые они сейчас контролируют, но, с другой стороны, и мы не стоим на месте и наносим определенные удары, что говорит о достаточно эффективных действиях.
Контратаки происходят, поэтому ничего удивительного в том, что где-то мы продвинулись, где противник продвинулся, нет, но это бои, которые, собственно, свидетельствуют о том, что задачу, которая ставилась российским войскам, они не выполнили. Мало того, с оперативной точки зрения было бы целесообразно отойти с этой территории, но это не в духе российской армии, которая заботится о территории и не заботится о военных", - заявил Сергей Грабский в эфире "Прямого".
Кроме того, по словам эксперта, определенная активность наблюдается в районе Купянского направления, бои тактического характера с переменным успехом ведутся в районе Серебрянского лесничества на Лиманском направлении, в районе Белогоровки и Северского выступа.
Сергей Грабский также отметил, что есть некоторые признаки того, что сейчас противник готовит определенные активные действия в районе Запорожского направления, где сосредотачивается, по разным данным, до 90 000 войск противника, но как они будут использованы – время покажет.
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