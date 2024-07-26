Следующая атака, скорее всего, будет направлена на объекты инфраструктуры в Украине, однако все зависит от преследуемой цели, считает эксперт.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов поделился, невозможно точно определить, насколько российская армия готова к следующей ракетной атаке и сколько самолетов будет задействовано.

"Трудно предсказать количество ракет, которые будут подняты в воздух во время следующей атаки. Самолеты старые, советские, требуют обслуживания и ремонта, поэтому они не могут нести полный боекомплект. Вероятно, можно ожидать около четырех ракет на самолет, что в случае четырнадцати самолетов составляет 64 ракеты" - поделился эксперт.

Следующая атака, скорее всего, будет направлена на объекты инфраструктуры в Украине. Все зависит от преследуемой цели — военной или политической, заметил Жданов.

Возможно, россияне нацелятся на энергетическую инфраструктуру. Нужно быть готовыми к тому, что каждая последующая воздушная тревога может стать боевой и критической.

Эксперт заметил, после этой перегруппировки оккупационные войска пытаются и будут пытаться восстановить свои позиции в районе Глубокого.

Их возможности в этом плане ограничены, но они продолжат попытки, параллельно стремясь расширить зону контроля в Волчанске. Город почти полностью разрушен: уничтожаются каждое здание, артиллерийским огнем и управляемыми авиационными бомбами.

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