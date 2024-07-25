Ночью бойцам 31 ОМБр удалось прорваться из окружения.



Об этом написал у себя в телеграммах канале военный ВСУ политолог Кирилл Сазонов.

"Вчера севернее Прогресса был крайне динамичный и напряженный день. Около 14:00, как и прогнозировалось, ряд наблюдательных пунктов 1 и 3 батальонов попал в полное окружение. Командир бригады так и не отдал приказ на прорыв, поэтому находившийся в том личный состав районе поставил перед фактом, что ребята будут прорываться с боем", - написал Сазонов.

По его словам, с помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах, ребята из 1 и 3 батальонов смогли вырваться из окружения в полном составе.

"Это была очень нервная и тяжелая операция. Задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу оцепления. Не надо объяснять, сколько информационных поводов получила бы кацапская пропаганда

Самое главное – бойцы живы и продолжают дальше сдерживать врага. 31 и 47 ОМБр остаются на том участке главными столбами обороны. Конечно, не без помощи прикомандированных подразделений, которых достаточно много", - подытожил Сазонов.











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