Минувшая ночь стала для россиян неспокойной – появились первые данные и кадры с места атаки.

На территории страны-агрессора минувшей ночью гремели новые мощные взрывы.

Как сообщают российские СМИ, произошли очередные атаки. В сети уже появляются кадры с последствиями.

Так, жители поселения Томаровка в Белгородской области России сообщают о звуке взрыва, после которого в домах начались проблемы с электричеством .

По неофициальным данным, под атаку беспилотника попала подстанция.

Также известно, что было громко в Орловской области. Также есть сообщения о том, что под атакой находилась электростанция.

Городские власти заявили о сбитии БПЛА на территории Глазуновского района. Уверяется, что пострадавших нет, идет устранение последствий атаки.

Добавим, что стали известны подробности удара по аэродрому в оккупированных Саках.

Выяснилось, что Силы обороны Украины в ночь на 26 июля ударили 8 ракетами ATACMS по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму. В результате атаки уничтожены два российских истребителя и РЛС "Небо".

Также сообщалось, что погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Впоследствии стало известно об еще одном мощном ударе по врагу - 27 июля был нанесен удар по тыловому военному полигону, где располагались военные 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии ВС РФ.

По неофициальным данным, оккупанты якобы проводили построение перед отправкой на подкрепление передовых позиций 228-го мсп в районе Очеретино.

Как следствие – 19 – убитых, 71 – раненный.

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