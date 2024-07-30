Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, нас предупреждают о скором ракетном ударе по энергетике и транспортной инфраструктуре. К тому же, добавляет он, была уже информация о том, что россия вывела в море три подлодки сразу, а такого давно не было, и это потенциальные носители ракет «Калибр» морского базирования.

«Посмотрите, накануне фиксировалось перемещение стратегической российской авиации Ту-95, Ту-22, они летали то в «Энгельс», то из «Энгельса», взлетали с «Оленьи». Были вот эти перемещения, и были риски того, что может произойти атака. Были ли это учебные полеты, не учебные ли, но риски такие сохранялись. Ну, соответственно, они свидетельствовали о подготовке к удару», - добавляет Александр Мусиенко.

Кстати, он напоминает о недавних успешных ударах беспилотников ГУР Минобороны Украины по аэродромам стратегической авиации на территории россии, что точно испортило и спутало все карты врагу.

«Думаю, сейчас идет подготовка. Им же надо продемонстрировать и своим пропагандистам мощь, что все в порядке, самолеты вроде бы целые, мол, что все нормально, они способны продолжать вот эти ракетные атаки, продолжать ракетный террор. Поэтому действительно это свидетельствует о том, что подготовка такая может быть, и ракетный удар возможен в течение этой недели в ближайшие несколько дней», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Буряченко российская федерация заблокировала Совбез, Генассамблея – просто бутафория.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о нападении повстанцев на вагнеровцев в Мали.





