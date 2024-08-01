Враги уже второй раз попытались прорвать оборону украинских десантников, бросив в бой 57 единиц бронетехники. Однако их массированная атака снова закончилась провалом, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.
Эксперт объяснил, почему штурмы стали активнее и более массовыми. По его словам, город Курахово является стратегически важным районом обороны для ВСУ. Если россиянам удастся захватить Курахово, они смогут развивать наступление на запад или повернуть на север к Покровску. Эти два города, видимо, сейчас являются основными целями российского наступления.
"ВСУ на этом участке фронта потребуется привлечение новых резервов, которые и так находятся в ограниченном количестве. Однако возможной еще одной целью россиян является перерезать линию снабжения украинских сил в Угледаре, городе, расположенном в 20 километрах к югу от Курахово" - заметил эксперт.
Однако, по мнению Института изучения войны (ISW), добиться оперативных успехов на этом направлении российским войскам в ближайшее время вряд ли удастся.
Ранее аналитик заметил, сейчас движение россиян зависит от их сил, экономических возможностей и сопротивления противника. Для захвата нового участка требуется больше ресурсов и времени, чем есть в их возможностях.
На востоке россияне продолжают наступательные операции, стремясь прорваться через Макеевку, Покровск и Доброполье, но сталкиваются с серьезными препятствиями, такими как агломерация Славянская и Краматорск.
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