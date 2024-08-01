Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что Украина получит не только истребители F-16, но и оружие к ним, хотя воспользоваться этими поставками по полной сразу мы не сможем.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Написал The Wall Street Journal, что самолеты будут вооружены американскими ракетами AGM-88 HARM. Это противорадиолокационная ракета, сейчас они запускаются, как правило, с самолетов МиГ-29, они направлены на поражение систем ПВО врага, а именно радаров. Так же будут ракеты класса воздух-воздух, высокоточные комплексы наведения для бомб, вероятно типа JDAM, то есть это управляемые авиабомбы, и бомбы малого диаметра», - рассказывает Александр Мусиенко.

Как он отмечает, это оружие можно будет применять и на территории россии в ответ на атаки оттуда, и это хорошие сигналы. К сожалению, добавляет эксперт, пока нет информации о ракетах JASSM дальностью до 500 км класса воздух-земля, они сложны для перехвата, поэтому ждем их в будущем.

«Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, оттуда с аэродромов, и будут действовать как системы ПВО, сбивать российские ракеты, возможно, дроны. Далее постепенно они будут применяться, я думаю, на Юге, будут наносить удары ракетами HARM по радарам, выносить их ПВО. Я думаю, что будут работать КАБы, бомбы JDAM, они достаточно сокрушительны для объектов врага. И дальше уже на третьем этапе мы будем видеть непосредственно борьбу с носителями КАБов ближе к линии фронта», - объясняет Александр Мусиенко.

По его словам, пока F-16 будут проходить стадию ПВО, мы сможем переместить зенитно-ракетные комплексы с Запада Украины поближе к Центру и Востоку. Но в то же время, предупреждает эксперт, низкая скорость поставки самолетов не слишком изменит ситуацию на фронте, но оборону усугубит точно.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что ракетный удар возможен в течение этой недели в ближайшие несколько дней.

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