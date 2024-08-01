Народная депутат Марьяна Безугла посетила город Торецк в Донецкой области, где активно наступает армия рф.



Об этом она написала у себя в телеграмме канале.



По словам Безуглой, город не подготовлен к обороне.



"На днях побывала непосредственно в Торецке. Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации", – утверждает Безугла.



По ее словам, есть также проблемы с эвакуацией местного населения. В городе до сих пор остается немало местных жителей – около трех тысяч жителей. Среди них есть даже дети.





"Население местное не эвакуировано, в Торецке остается около трех тысяч жителей. Даже есть дети, хотя на уровне государства введен механизм принудительной эвакуации детей", - написала нардепка.



И добавила, что не встретила на улицах полиции.

"Сам город уничтожен КАБами, охотятся вражеские FPV, а у наших подразделений проблемы с РЭБом. Короче, "кровавые грабли" "торецкой ротации", когда Содоль по согласованию Сырского снял 24 бригаду с направления, на котором все держалось больше года, и уехал на празднование в Одессу. Конечно, россияне воспользовались", – отметила Безугла.











Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что, вероятнее всего, сначала F-16 будут взлетать из Румынии .

Также Politeka писала о том, что Чорновил объяснил, для чего Россия хочет сейчас перемирие .