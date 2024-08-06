Российские оккупационные войска активизировали свое продвижение в Донецкой области с целью захвата города Покровска. Однако на их пути находится еще один стратегически важный населенный пункт – Новогродовка, который может стать серьезным препятствием для врагов, о чем рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

"Ключевую роль в этом играют логистические возможности Вооруженных сил Украины, а также природные и искусственные препятствия, присутствующие в районе Новогродовки. При должной организации обороны, этот город может стать непреодолимым барьером для российских войск. Новогродовка обладает важными логистическими маршрутами и многочисленными препятствиями, которые затрудняют продвижение врага" - рассказал эксперт.

Кроме того, на пути к Покровску оккупантам предстоит преодолеть два оборонительных рубежа – Сергеевка-Новожелане и Орловка-Николаевка. При этом расстояние от позиций российской армии до Новогродовки составляет немногим более пяти километров.

Также Жданов заметил, в целом летнее наступление россияне не выполнили, хотя у них есть частичные успехи на передовой.

При этом, по словам эксперта, на данный момент одной из ключевых задач российской армии на Восточном направлении является перерезание трассы Покровск – Константиновка. Эта трасса имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает снабжение таких населенных пунктов, как Часов Яр и часть Бахмута.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.