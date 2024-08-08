3 августа ВСУ атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области России, что привело к уничтожению одного бомбардировщика Су-34 и возможному повреждению еще двух. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли десятки таких самолетов, о чем детальнее рассказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Восстановление авиационного потенциала стало серьезной проблемой для России.

"В год Россия может производить примерно одну эскадрилью Су-34, что составляет около десяти самолетов. Потери десятков Су-34 за период вторжения делают задачу восстановления крайне сложной" - делится эксперт.

Производственные мощности также ограничены. Среднестатистически, Россия может изготовить один Су-34 в месяц, а иногда и меньше, высказался эксперт.

Потеря одного самолета за одну ночь и повреждение двух других, которые сейчас не боеспособны и требуют длительного ремонта, лишь усугубляют проблему. Ремонт отвлекает специалистов, что дополнительно замедляет производство новых самолетов, как отметил Коваленко.

"Мы не двигаемся, враг двигается – это принцип обороны. Мы тормозим движение противника, при этом нанося ему поражение и истощая его таким образом. Наша основная задача – максимально в течение 2024 года истощить врага", – ранее пояснил Александр Коваленко.

По словам эксперта, эту стратегию мы избрали, потому что из-за блокирования помощи от США фактически полгода мы находились в ситуации острой нехватки боеприпасов и техники, и теперь выйти из фазы обороны очень сложно, хотя нам и удается успешно истощать противника.

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