Эти истребители также оснащены усовершенствованными радарами, которые позволяют увеличить дальность обнаружения ракетных пусков.

Владимир Зеленский официально подтвердил наличие истребителей F-16 в Украине. В ответ на это россияне активно изучают информацию о возможностях этих самолетов.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что украинские пилоты теперь имеют в своем распоряжении современные средства, которых Россия еще не имеет. Это значительно усиливает боевые возможности наших сил.

"Украина получила модернизированные и технически исправные F-16, оснащенные сверхсовременными прицелами, которые позволяют пилоту наводить огонь в направлении взгляда. Данные прицеливания проецируются на защитное стекло шлема пилота, и средства огневого поражения нацелены туда, куда повернута его голова, независимо от курса самолета" - делится эксперт.

Эти истребители также оснащены усовершенствованными радарами, которые позволяют увеличить дальность обнаружения ракетных пусков по самолету. Это дает пилотам время для реакции и выполнения противоракетных маневров или выхода из зоны поражения.

"Россия пока не располагает аналогичными технологиями. Лишь немногие страны разработали современные системы прицеливания, которые сначала применялись на вертолетах, а затем были адаптированы для самолетов. Однако массовое внедрение таких технологий требует значительной модернизации самолетов и установки специального оборудования" - делится эксперт.

В России такие разработки начались еще в 2012 году, с намерением внедрить их на Су-35 и Су-57, но они не продвинулись дальше чертежей, как подчеркнул Олег Жданов.

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