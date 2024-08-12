Россия сталкивается с проблемами в производстве оружия из-за санкций, которые затрудняют закупку электроники для систем управления ракетами.

Россияне обеспокоены тем, что Украина получила истребители F-16, и в то же время оккупанты сделали значительный перерыв в своих массированных атаках.



Об этом высказался военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, призывая сохранять спокойствие и быть готовыми к возможным действиям врага, учитывая их непредсказуемость.

По мнению Жданова, Россия активно готовится к новым атакам, накапливая баллистические и крылатые ракеты.

"Длительный перерыв в использовании этих ракет свидетельствует о подготовке к возможным ударам в любой момент, возможно, даже в середине августа. Особенно высокая вероятность обстрелов ближе ко Дню Независимости Украины, так как россияне часто приурочивают свои атаки к символическим датам" - рассказывает эксперт.

Несмотря на эти угрозы, Жданов отметил, что Россия сталкивается с проблемами в производстве оружия из-за санкций, которые затрудняют закупку электроники для систем управления ракетами. Однако, Россия продолжает производить и накапливать ракеты, что требует повышенной готовности со стороны Украины.

Также стало известно, российские оккупационные войска активизировали свое продвижение в Донецкой области с целью захвата города Покровска. Однако на их пути находится еще один стратегически важный населенный пункт – Новогродовка, который может стать серьезным препятствием для врагов.

Ключевую роль в этом играют логистические возможности Вооруженных сил Украины, а также природные и искусственные препятствия, присутствующие в районе Новогродовки.

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