Информация из первоисточников указывает, что даже если одна группа российских военных уничтожается, другие продолжают атаковать.

Ситуация в Покровске вызывает значительную тревогу. Согласно сообщениям, в районе Покровска враг вроде бы вышел из-под контроля, но россияне не смогли захватить ни один новый населенный пункт. Это может указывать на то, что следующая фаза операций в этом направлении может быть на спаде, но остается вопрос, будут ли российские войска активны до осени, о чем рассказал военный аналитик Сергей Грабский.

«С военной точки зрения потери россиян чрезвычайно велики. Они ежедневно теряют тысячи людей, что эквивалентно танковой роте и двум дивизионам артиллерии. Эти потери ставят под вопрос их способность продолжать активные боевые действия без значительных перспектив успеха. Тем не менее речь идет также о политических амбициях, как на уровне высшего военно-политического руководства, так и отдельных командиров» - заметил эксперт.

Информация из первоисточников указывает, что даже если одна группа российских военных уничтожается, другие продолжают атаковать, что свидетельствует о большом количестве резервов, которые они используют для достижения своих целей.

Известно, что россияне задействуют разные ресурсы, включая добровольцев из других стран, таких как Египет. Это говорит о том, что они не жалеют денег на продолжение войны.

«Тревогу вызывает и тот факт, что Путин может найти необходимое количество денег для ведения войны, и это может продлиться еще долго. Это трудно спрогнозировать, но в данный момент россияне активно пытаются продвинуться вперед» - заметил эксперт.

Ситуация может оставаться напряженной и дальше, что создает сложности для соседей и Украины в целом.

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