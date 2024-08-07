Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что ВСУ атаковали Курщину и, в частности, Суджу для того, чтобы враг оттуда не вздумал наступать на Сумщину.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я рассказывал, откуда враг может готовить наступление на Сумщину, говорил, что это населенный пункт Суджа, где враг создал свою группировку и из нее выделил наступательную группировку войск. Состояние готовности к наступлению было 29 апреля, они отсрочили, а потом не смогли вообще наступать, потому что требовалась поддержка на Харьковщине, где группировка войск «Север» не справилась, потому что натолкнулась на слаженную и эффективную украинскую оборону там. Так что тогда они вынуждены были передислоцировать свои силы», - рассказывает Александр Мусиенко.

До этого, утверждает он, враг планировал наступление на Сумщину с двух мест – из Суджи в Курской области и из Грайворона в Белгородской области. Параллельно, добавляет эксперт, у нас были и постоянные артобстрелы Сумщины, а также вылазки ДРГ, поэтому риски для Сумщины сохранялись.

Однако, констатирует он, Украина серьезно испортила планы врага, российское командование было вынуждено принимать решение об укреплении своего контингента в Волчанске за счет находившихся в Курской области, поэтому на Сумщину они не пошли.

«Но их присутствие сохранялось и в Судже, и в близлежащих населенных пунктах. И риск того, что враг будет задействовать свои силы для ДРГ в Сумской области, был высоким. Так же и то, что они обстреливают Сумщину. Соответственно, нужно это уменьшать, соответственно, нужно продемонстрировать россии, что не только они могут создавать санитарную зону, но и Украина.

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