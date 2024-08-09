РФ не может контролировать свои границы и обеспечить безопасность страны, что является крахом обороноспособности.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов на фоне последних событий рассказал, что никто не будет захватывать Курскую АЭС, так как Украина не террористическое государство. Эксперт отметил, что Курская атомная станция находится в 76 км от украинской границы.

"По российским источникам, до станции от линии боевых действий остается 60 км, но активного продвижения войск к станции не наблюдается.Попытки захвата станции маловероятны, так как никто не собирается устраивать ядерный шантаж" - заметил эксперт.

Военный эксперт также раскрыл реальную цель захода украинских войск на территорию РФ. Главная задача состоит в том, чтобы показать, что в новейшей истории РФ еще не было случаев, когда иностранные войска удерживали хотя бы квадратный метр российской территории.

Для России это политическая катастрофа: "вторая армия мира" не может контролировать свои границы и обеспечить безопасность страны, что является крахом обороноспособности РФ.

Также россияне обеспокоены тем, что Украина получила истребители F-16, и в то же время оккупанты сделали значительный перерыв в своих массированных атаках. По мнению Жданова, Россия активно готовится к новым атакам, накапливая баллистические и крылатые ракеты.

"Длительный перерыв в использовании этих ракет свидетельствует о подготовке к возможным ударам в любой момент, возможно, даже в середине августа. Особенно высокая вероятность обстрелов ближе ко Дню Независимости Украины, так как россияне часто приурочивают свои атаки к символическим датам" - рассказывает эксперт.

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