У врага есть небольшой план в направлении трех горячих точек на востоке, поэтому в случае проигрыша на одной стороне, атака будет с другой.

Несмотря на значительные потери, российские оккупанты продолжают попытки наступления на Торецк и Покровск. Их внимание сосредоточено на трем основным точкам, включающим Часов Яр, Торецк и Очеретино, сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований, эксперт Александр Мусиенко.

Оккупанты стремятся продвинуться к Константиновке и завершить оккупацию Торецка, при этом наступление на Покровск рассматривается как промежуточная цель для российских войск.

"Но в целом Покровск представляет собой ключ к доступу в Днепропетровскую область. Сейчас противник делает отчаянные попытки продвинуться к Константиновке с целью завершения оккупации Торецка, который является последним участком Донецкой агломерации под контролем Украины. Они настойчиво пытаются достичь этой цели" - заметил эксперт.

На других участках фронта, по словам Мусиенко, наступление россиян постепенно идет на убыль, количество атак уменьшается. Скорее всего, все закончится незначительными тактическими успехами в Донецкой области, предположил эксперт.

Ранее эксперт раскрыл план оккупантов и какой город окажется в огромной опасности после Торецка:

"Если посмотреть на Покровское направление и на Торецк. С Торецка они думают двигаться на Константиновку. На Покровском направлении, если враг не сможет продолжить наступление и их остановят - а я думаю, что их остановят. Есть условия и основания так об этом говорить. Тогда враг может пойти с южного фланга в сторону Константиновки".

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