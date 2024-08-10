В прошлом россияне готовили атаку через этот регион, и последние несколько месяцев они проводили обстрелы Харькова из Белгородской области.

События в Курской области могут оказаться весьма выгодными для Украины, так как они позволяют решить несколько стратегически важных задач. Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Он отметил, что пока нет точной информации о текущей ситуации в Курской области, но известно, что дороги вокруг города Суджа заминированы. Свитан объяснил, что действия в Курской области могут помочь укрепить оборону Сумской области, защитив её от возможного наступления российских войск.

"В прошлом россияне готовили атаку через этот регион, и последние несколько месяцев они проводили обстрелы Харькова из Белгородской области. Аналогичные атаки могли бы быть направлены и на Сумскую область через Суджу, поэтому нынешние события способствуют укреплению наших рубежей" - делится эксперт.

Ранее Свитан заметил, ситуация в ближайшее время будет яснее. Дальность продвижения наших войск может быть гарантировано на глубину работы армейской артиллерии, примерно 15 километров, если говорить о последних движениях ВСУ.

«Продвижение дальше, например, в сторону Курска, составляет примерно 70 км. Это аналогично тому, как в прошлом году мы продвигались от Орехова к Мелитополю, достигнув 15 км. Опять же, без авиации и средств поражения. Однако следует отметить, что при подходе можно будет сделать одну или две заправки и вернуться» - заметил эксперт.

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