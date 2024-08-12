Председатель России потребовал от своих военных, чтобы они "выдавили противника" из Курской области.

Путину сообщили, что 28 населённых пунктов Курщины находятся под контролем вооруженных сил Украины.

В Кремле провели совещание по ситуации в Курщине и губернатор области Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".

Об этом пишут российские СМИ.

Губернатор Курской области заявил, что глубина проникновения украинских войск – 12 км, ширина – 40 км. Из региона выехали и эвакуированы 121 тысяча человек, еще 180 тыс. человек подлежат эвакуации.



Путин заявил, что Украина вроде бы пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем.

Напомним, согласно сегодня в сети появилось видео на котором украинская военная техника проезжает через село Гирьи Беловского района Курской области - это примерно в 30 км к юго-востоку от города Суджа, в направлении которого украинские войска двигались раньше

Как сообщала Politeka, Цимбалюк заявил, что переговоры с рф, пусть и в непонятном еще формате, приближаются.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, кто саботирует российскую армию на Курщине.