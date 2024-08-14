Россия имеет достаточно резервов, но это может иметь катастрофические последствия для неё.

Российские войска часто неэффективны в манёвренной борьбе, как это было видно во время Харьковской операции.

Их слабая способность действовать в условиях манёвренной войны и нехватка понимания современных тактик создают возможности для украинской армии использовать мобильность, скорость и различные средства мобильного боя, рассказал Григорий Тамар офицер армии Израиля в отставке, военный историк.

Это позволяет украинским войскам избегать огневого контакта, обходить очаги сопротивления и продвигаться вперед, не вступая в прямое столкновение с противником.

На сегодняшний день украинская армия уже имеет много пленных, которые, вероятно, будут использованы как часть обменного фонда. Важно отметить, что российские войска, с которыми сталкивается украинская армия, в основном состоят из срочников и пограничников, демонстрирующих низкую боеспособность.

"Россия имеет достаточно резервов, но это может иметь катастрофические последствия для неё. Варианты действий для ВСУ могут включать обмен территории, ведение переговоров с Путиным или попытки захвата ключевых позиций. Есть также вероятность, что украинские войска могут попробовать зайти во фланг или в тыл российским силам, что может привести к образованию крупного котла в Донецко-Криворожском регионе" - рассказывает Тамар.

Это могло бы стать самым большим котлом в истории сухопутных операций в Европе, более масштабным, чем Сталинградская битва.

На сегодняшний день украинская армия контролирует значительную часть территории, и наблюдается большое количество российских пленных. Также россияне начинают возводить укрепления к югу от Курчатова, что может быть связано с ситуацией на Запорожской АЭС.

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