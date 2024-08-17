Плотность ПВО над городом на данный момент достаточна для отражения практически любой атаки, за исключением межконтинентальных баллистических ракет.

Российские ракеты могут нацелиться на правительственный квартал в Киеве. Дело в том, что оккупанты уже готовят массированный ракетный удар по Украине в ответ на успешное наступление ВСУ, которые заняли значительные территории в Курской области, высказался Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины.

В то же время, вероятно, будет усилена противоракетная защита комплексов, прикрывающих столицу. Свитан отметил, что российская армия сталкивается с ограничениями, связанными не с количеством ракет, а с количеством их носителей.

"Если Россия решится на масштабную атаку, то в ход могут пойти около ста крылатых ракет морского и авиационного базирования, а также другие ракеты, включая Х-59 и Х-69. Возможно, будут применены и дроны "Шахед", а также баллистические ракеты. Причем эти силы могут быть использованы для атаки на более чем сто целей" - заметил эксперт.

Он добавил, что плотность ПВО над Киевом на данный момент достаточна для отражения практически любой атаки, за исключением межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее Свитан предположил, возможно, основная цель операции в Курской области заключается в создании санитарной зоны на земле противника, идею которой ранее озвучивал и сам Путин, но в контексте использования украинских территорий:

"Санитарная зона на территории противника является оптимальным вариантом для защиты. А самое опасное в такой зоне — минные поля, которые остаются на вражеской территории даже после завершения боевых действий".

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.