Мы смогли серьезно расширить плацдарм, это позволит укрепить успех и продолжить наступление, но есть определенные препятствия.

На территории Курской области продолжаются ожесточенные боевые действия, в ходе которых украинские Силы обороны успешно захватывают населенные пункты и берут в плен солдат противника. Как рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, темпы наступления украинских войск в этом регионе замедлились по сравнению с первыми днями операции.

Российские силы подтягивают резервы, усиливая оборону, что приводит к более интенсивным боям.

"Несмотря на это, инициативу у нас сохраняют, наши бойцы продолжают продвигаться вглубь территории России. Силы обороны также успешно продвигаются вдоль восточного фланга реки Псел, контролируя оба берега. Это свидетельствует о значительном расширении украинского плацдарма, что позволяет укрепить успех и продолжить наступление" - делится эксперт.

Особого внимания заслуживает контроль над городом Суджа, который стал крупнейшим районным центром на территории России, захваченным украинскими Силами обороны, считает Жданов.

Однако ключевым моментом станет перекрытие трассы возле Рыльска и выход к городу Курчатов. С каждым новым захваченным населенным пунктом политическое значение этой операции будет только возрастать.

В то же время, по словам эксперта, в Харьковской области враг также активно действует. Основная цель россиян — захват Волчанска с дальнейшим продвижением вглубь тыловых частей украинской группировки, удерживающей оборону на Купянском направлении.

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