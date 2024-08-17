После прорыва в Курскую область рф начала стягивать туда разные силы, в том числе отправила туда срочников и кадыровцев. В ответ на активное наступление ВСУ Кремль вынужден перебрасывать дополнительные войска в этот регион, чтобы остановить продвижение украинских сил, рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

"С началом наступления в Курской области заметно уменьшилось давление оккупантов на Купянском направлении. Можем наблюдать, что были переброски вражеских сил, снятие резервов с Купянского направления и их отправка в Курск. Враг нацелен на захват Боровой, однако пока не удается реализовать этот план" - делится эксперт.

По его словам, силы оккупантов теряют много личного состава, что сказывается на их способностях, а переброс резервов на другие точки освобождает нам пространство для работы.

Однако, в целом, заметил Жданов, несмотря на активные действия в Курской области, операция пока не оказала значительного влияния на ситуацию в Донецкой и Луганской областях, где российское наступление продолжает разворачиваться.

Ранее эксперт сообщил, в Харьковской области враг также активно действует. Основная цель россиян — захват Волчанска с дальнейшим продвижением вглубь тыловых частей украинской группировки, удерживающей оборону на Купянском направлении. Россия могла бы предложить снять давление с Харькова в обмен на ослабление санкций, что улучшило бы ее позиции на переговорах.

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